Phil Spencer chce, żeby Starfield było jak Skyrim i przetrwało na rynku długie lata

Phil Spencer ujawnił swoje kolejne marzenie. O ile wiele poprzednich wydaje się możliwych do zrealizowania, to mocna pozycja Starfield to raczej kompletne science fiction.

W tej chwili Starfield może pochwalić się 12 mln sprzedanych egzemplarzy. Do tej liczby należałoby dodać grających w ramach subskrypcji Game Pass. Trudno powiedzieć czy to właśnie ten wynik natchnął Spencera do wygłoszenia tak odważnej tezy, ale sformułował on ostatnio stwierdzenie, że najnowszy produkt Bethesdy ma potencjał, żeby zostać na rynku przez wiele lat i stać się ponadczasową grą, jak choćby Skyrim. No cóż, życzymy powodzenia.