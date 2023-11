Starfield radzi sobie coraz gorzej na Steam. Opinie graczy mówią same za siebie

W chwili pisania tej wiadomości Starfield posiada na Steam blisko 76 tysięcy recenzji, ale tylko 69% z nich stanowią oceny pozytywne. Oznacza to, że ogólny odbiór najnowszej produkcji studia Bethesda określany jest na platformie Valve jako „mieszany”. Sytuacja prezentuje się jeszcze gorzej, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie opinie użytkowników z ostatnich 30 dni.

Kilka dni temu Todd Howard ujawnił, ilu deweloperów pracuje aktywnie nad rozwojem Starfielda . Tymczasem okazuje się, że wspomniane RPG radzi sobie coraz gorzej na Steam. W ostatnich dniach najnowsza produkcja studia Bethesda otrzymała sporo negatywnych recenzji, co wpłynęło na ogólny odbiór gry na platformie Valve.

W ostatnim miesiącu Starfield otrzymał na Steam prawie 6 tysięcy recenzji, z których zaledwie 48% to opinie pozytywne . Gracze narzekają przede wszystkim na nudne zadania poboczne i pusty świat. Część użytkowników zwraca również uwagę na niezbyt udany system rozwoju postaci czy interakcje i dialogi z postaciami niezależnymi, które nie wnoszą zbyt wiele do gry.

Dla porównania Fallout 4 oraz The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition mogą pochwalić się na Steam „bardzo pozytywnym” odbiorem, a Fallout 76 posiada „w większości pozytywne” recenzje. Czy z czasem Starfield także wróci na właściwe tory i zyska uznanie w oczach użytkowników platformy Valve? Na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli nieco poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.