PETA zachwycona Strażnikami Galaktyki 3. „To najlepszy film roku”

Gdy PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) odnosi się do najnowszych dzieł popkultury, to zazwyczaj oznacza to krytykę. Ale w przypadku Strażników Galaktyki 3 organizacja postanowiła pochwalić twórców oraz samego Marvela, uznając produkcję za najlepszy film roku o prawach zwierząt.

PETA nagrodziła Strażników Galaktyki 3 i Jamesa Gunna

W argumentacji PETA podaje, że film „opowiada piękną i pełną współczucia historię o testowaniu na zwierzętach”. Organizacja pochwaliła Strażników Galaktyki 3 za ukazanie skutków testów na zwierzętach, przy pomocy cyfrowo animowanych postaci Rocketa, Lylli, Floor i Teefs.

Scenariusz Jamesa Gunna nie odbiega od trudnych (ale często prawdziwych) tematów, a my jesteśmy podekscytowani opowieścią o empatii dla wszystkich żywych, uroczych istot. Za urzekającą i przekonującą kreację Rocketa i jego przyjaciół, oraz przypomnienie widzom, że zwierzęta torturowane w laboratoriach to istoty czujące, a nie wytatuowane na nich numery, PETA uhonorowała Gunna nagrodą Not a Numer Award.

James Gunn za sprawą Rocketa nadał twarz, imię i osobowość milionom wrażliwych zwierząt, które przechodzą przez laboratoria. PETA wyróżnia Strażników Galaktyki 3 jako najlepszy film roku o prawach zwierząt, ponieważ pomaga widzom postrzegać zwierzęta jako jednostki i sugeruje, że możemy na nich eksperymentować, ale nie oznacza, że ​​powinniśmy – powiedziała wiceprezes PETA, Lisa Lange, w oświadczeniu.

Film nie stroni od pokazywania prawdziwych elementów okrutnych eksperymentów na zwierzętach. PETA wskazuje, że kody zamiast imion stosowane przez Wielkiego Ewolucjonistę zostały zaczerpnięte z rzeczywistości. Podobnie wygląda to w przypadku niektórych sprzętów wykorzystywanych w prawdziwych laboratoriach, które możemy zobaczyć w filmie.