Kiedy Strażnicy Galaktyki 3 pojawią się na Disney+? Na premierę trochę poczekamy

Prawdopodobnie możemy się więc pożegnać z szybszymi debiutami blockbusterów na platformie Disneya. Czasy, gdy filmy pojawiały się po 60-70 dniach już raczej nie wrócą i podobnie będzie to wyglądać w przypadku Strażników Galaktyki 3. Jeżeli przewidywania portalu The Direct się sprawdzą, to najnowszą produkcję Marvela zobaczymy na Disney+ dopiero na początku sierpnia. Serwis podaje jednak, że może paść kolejny rekord i Strażnicy Galaktyki 3 zadebiutują na Disney+ 9 sierpnia, czyli po 96 dniach od kinowej premiery.

Marvel nie musi śpieszyć się z wydaniem swojego filmu na streamingu, gdyż premierę swojej kolejnej produkcji w kinach zaplanowali na listopad. Dokładniej 10 listopada premierę będzie miało Marvels, czyli ostatni z zaplanowanych na ten rok filmów z MCU.