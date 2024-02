Atlus z miłą niespodzianką. Persona 5 Tactica otrzyma polską wersję językową

Przychodzimy do Was ze świetną wieścią, jeśli należycie do miłośników niezwykle popularnej serii Persona i gracie lub chcecie zagrać w grę Persona 5 Tactica. Przedstawiciele studia Atlus poinformowali parę dni temu, iż produkcja otrzyma całkiem niedługo wsparcie dla nowych wersji językowych – na liście znalazła się również polska.

Persona 5 Tactica otrzyma polską wersję językową

Wiadomość pojawiła się w postaci wpisu na karcie gry na platformie Steam, gdzie czytamy: