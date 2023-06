People Can Fly stworzy grę AAA dla Microsoftu. Ujawniono budżet produkcji

Należy pamiętać, że People Can Fly współpracowało już w przeszłości z Microsoftem. Rodzime studio w 2013 roku dostarczyło na rynek Gears of War: Judgment, którego historia rozgrywała się na kilka lat przed wydarzeniami znanymi z pierwszej części serii. Czy Project Maverick będzie kolejną produkcją polskiego zespołu osadzoną we wspomnianym uniwersum? Czas pokaże.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnim dziełem People Can Fly jest wydane w 2021 roku Outriders. Produkcja dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście natomiast ciekawi naszej opinii na temat najnowszego dzieła polskiego studia, to zapraszamy do lektury: Outriders – recenzja – anomalie, wszędzie anomalie…