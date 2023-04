Pedro Pascal w The Last of Us Part 1 na PC. Gra doczekała się ciekawego moda

Pecetowa wersja The Last of Us Part 1 jest najgorzej ocenianą grą w historii studia Naughty Dog. Ponadto przygodami Joela i Ellie nie mogą obecnie cieszyć się posiadacze Steam Decka. Różnego rodzaju problemy techniczne nie przeszkadzają jednak twórcom modyfikacji w przygotowywaniu interesujących projektów. Jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę i powinien przypaść do gustu przede wszystkim fanom serialu od HBO.

Pedro Pascal trafił do The Last of Us Part 1 na PC

Okazuje się, że użytkownicy komputerów osobistych mogą już zamienić twarz Joela w pecetowej wersji The Last of Us Part 1 na podobiznę Pedro Pascala, który wcielił się we wspomnianego bohatera w serialowej ekranizacji hitu Naughty Dog. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast materiał wideo, która pozwala sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.



Wspomniana modyfikacja została przygotowana przez użytkownika serwisu YouTube posługującego się pseudonimem „Speclizer” – który w zeszłym roku opracował moda pozwalającego wcielić się w Atreusa w pecetowej wersji God of War – oraz zespół Alpha Studios. Całość powstała poprzez nałożenie „renderów” twarzy Pedro Pascala na model Joela znajdujący się w grze. Bohater wciąż przemawia jednak głosem Troya Bakera.



Mamy jednak złe wieści dla wszystkich zainteresowanych. „Speclizer” nie udostępnił wspomnianej modyfikacji za darmo. Dostępna jest ona bowiem wyłącznie dla osób, które wspierają twórcę w serwisie Patreon. Autor moda nie wspomniał również, czy w przyszłości zamierza udostępnić swój projekt szerokiej liczbie graczy.



Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us Part 1 dostępne jest nie tylko na PC, ale także na PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat konsolowej wersji odświeżonego wydania przygód Joela i Ellie, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part I - pół kroku do perfekcji.