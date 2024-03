Pedro Pascal: rola w Buffy: Postrach wampirów uratowała jego karierę

Krzysztof Żołyński

Pedro Pascal to obecnie bardzo rozchwytywany aktor, ale nie zawsze tak było. Właśnie podzielił się wspomnieniami czasów, kiedy nie było co włożyć do garnka.

Wygląda na to, że to właśnie dzięki serialowi Buffy: Postrach wampirów możemy wciąż oglądać Pascala w filmach i serialach, gdyż ta kultowa produkcja uchroniła go przed bezdomnością i katastrofą finansową. Serial Buffy: Postrach wampirów uratował karierę Pedro Pascala Pedro Pascal nie ukrywa, że start jego kariery trwał bardzo długo i nie wiele brakowało, żeby zrezygnował z aktorstwa. Dopiero rola we wspomnianym serialu pozwoliła mu stanąć na nogi i zapoczątkowała wędrówkę w górę drabiny popularności.

Mój poziom podstawowy trwał około 15 lat i mówimy o tym, że nie mogę udać się do lekarza, zachorować, poddać się operacji, być w stanie zapłacić czynszu. Miałem na koncie mniej niż 7 dolarów i wtedy pojawił się serial Buffy: Postrach wampirów i dosłownie uratował sytuację.

Pascal pojawił się w czwartym sezonie i nie przetrwał długo, ponieważ jego postać, wampir Eddie, została szybko namierzona i zlikwidowana przez Buffy. I tak kończy się wampirza podróż Pedro Pascala. Kto by pomyślał, że tak ulotna rola będzie miała taki wpływ na karierę. Od tego czasu było już tylko lepiej. Otrzymał rolę w niezwykle popularnym serialu Netflixa - Narcos i się zaczęło. Ostatnie role w Mandalorianinie i The Last of Us przypieczętowały jego sukces, ale aktor z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Już wiadomo, że w przyszłym roku dołączy do MCU w roli Richarda Reedsa AKA Mister Fantastic w nadchodzącym reboocie Marvela - Fantastyczna Czwórka, który trafi do kin 25 lipca 2025 roku.