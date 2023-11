Casting Pedro Pascala do Fantastycznej Czwórki krytykowany. Fani obwiniają Marvela za „bezpieczny” wybór

Pedro Pascal ma szansę zaliczyć kolejną wielką rolę w swojej karierze. Dopiero co aktora oglądaliśmy w The Mandalorian i The Last of Us, a Marvel właśnie zaproponował mu rolę Reeda Richardsa w Fantastycznej Czwórce. Rozmowy studia z Pascalem jeszcze trwają, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie ten aktor zostanie głównym bohaterem filmu. Wcześniej mówiło się o takich kandydatach, jak Adam Driver, Jake Gyllenhaal, a niedawno ujawniono, że studio rozważało do tej roli Christophera Abbotta i Jamiego Dornana. Nie wszystkim jednak wybór Pascala się podoba i wielu fanów MCU wyraziło swój sprzeciw.

Fantastyczna Czwórka – fani narzekają na wybór Pedro Pascala

Ich zdaniem Pedro Pascal jako Pan Fantastyczny jest nudnym i bezpiecznym wyborem. Fani Marvela oczekiwali innego, mniej oczywistego aktora, który zostanie w MCU na długie lata. Niektórzy ubolewają, że John Krasinski nie został jednak wybrany do roli Reeda Richardsa. To właśnie ten aktor, wraz ze swoją żoną, Emily Blunt, przez długie lata byli faworytami wielu widzów do obsadzenia ich w głównych rolach w Fantastycznej Czwórce. Poniżej znajdziecie wybrane komentarze fanów.