Wygląda na to, że początkowo zupełnie inny aktor rozpatrywany był do roli Joela w serialu The Last of Us.

Dzisiaj nie ma już nawet dyskusji, że Pedro Pascal znakomicie odnalazł się w roli Joela Millera w serialu HBO. Jednak showrunner The Last of Us ujawnił, że to inny aktor był pierwotnie brany pod uwagę. Craig Mazin potwierdził, że rozmawiał z innym aktorem o głównej roli, ponieważ Pascal był niedostępny.

Rozmawiałem z Matthew McConaugheyem. Nie nazwałbym tego absolutnie poważną rozmową, a raczej próbą zaciekawienia go. Pedro był na naszej liście od samego początku, ale powiedziano nam, że jest niedostępny. A potem, kiedy wciąż nie podjęliśmy decyzji, dostałem telefon od jego agenta, który powiedział: „Wiesz, on właściwie może być dostępny.

Pedro Pascal mógł nie zagrać Joela w serialu The Last of Us

Mazin natychmiast wysłał aktorowi scenariusz, a później doszło do spotkania na Zoomie, które showrunner określił jako „Po prostu miłość od pierwszego wejrzenia”.