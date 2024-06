Peaky Blinders powraca w nowym filmie od Netflixa. Cillian Murphy ponownie jako Tommy Shelby

Produkcja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku na podstawie scenariusza autorstwa twórcy Peaky Blinders, Stevena Knighta. Producentami są Caryn Mandabach, Knight, Murphy i Guy Heeley. Do producentów wykonawczych należą Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren i David Mason. Film powstanie we współpracy z BBC Film.

Szczegóły fabuły nie są znane. Knight wcześniej zdradził, że akcja filmu miałaby rozgrywać się podczas II wojny światowej, a więc po wydarzeniach z serialu.

Nie jest również jasne, kto z obsady powróci w niezatytułowanym jeszcze filmie. Możemy jednak oczekiwać, że Cillian Murphy nie będzie jedynym aktorem z serialu, który wróci do swojej roli.

Wygląda na to, że Tommy Shelby jeszcze ze mną nie skończył. … To bardzo satysfakcjonujące, że mogę ponownie współpracować ze Stevenem Knightem i Tomem Harperem przy filmowej wersji Peaky Blinders. To coś dla fanów – powiedział Cillian Murphy.