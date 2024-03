Film Peaky Blinders nabiera rozpędu. Czy Cillian Murphy wróci jako Tommy Shelby?

Dla świeżo upieczonego zdobywcy Oscara rola w Peaky Blinders była jedną z najważniejszych w jego dotychczasowej karierze. Aktor miał okazję wcielić się w pierwszoplanową postać, co wcześniej nie zdarzało mu się zbyt często. Serial zdobył międzynarodową sławę, a wraz z nią Murphy, który stał się jeszcze bardziej rozpoznawalnym aktorem.

Od zakończenia Peaky Blinders już wkrótce miną dwa lata. Serial miał otrzymać kontynuację w postaci filmów, ale długo nie było żadnych informacji, czy faktycznie powstaną. Dopiero na początku bieżącego roku Steven Knight ogłosił, ze film jednak znajduje się w produkcji. Zdjęcia mają rozpocząć się dopiero we wrześniu, więc na premierę przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Twórca serii został zapytany o filmowe Peaky Blinders przez BBC. Knight ujawnił, że Cillian Murphy powtórzy swoją rolę.

Chociaż Murphy może teraz przebierać w ofertach, to zamierza powrócić do Peaky Blinders i raz jeszcze wcielić się w przywódcę gangu, Tommy’ego Shelby’ego. Sam Murphy w licznych wywiadach wspominał, że chętnie zagra w filmie, ale jak dotąd nie potwierdził swojego udziału. Za aktora zrobił to Knight, mówiąc: