PayDay 3 doczekało się obiecywanej aktualizacji. Bardzo długa lista poprawek

Pod koniec ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was o przeprosinach studia Starbreeze odpowiedzialnego za stworzenie oraz rozwój gry PayDay 3. Jeżeli należycie do miłośników serii oraz osób grających w najnowszą odsłonę cyklu to na pewno wiecie, że już od jakiegoś czasu deweloperzy obiecywali udostępnienie wielkiej aktualizacji z ponad 200 poprawkami.