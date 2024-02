Lilly Wachowski pracuje nad nowym filmem. „Queerowe historie są niezbędne”

To będzie pierwszy solowy film w karierze reżyserki.

Lilly Wachowski nie współpracowała ze swoją siostrą Laną przy czwartej części Matrixa. Jej ostatnim filmem jest Jupiter: Intronizacja, który miał swoją premierę dziewięć lat temu. Reżyserka przez ten czas zajęta była serialami, w tym Sense8 dla Netflixa i Work in Progress dla HBO. Serwis Collider ujawnił, że Wachowski pracuje nad nowym filmem zatytułowanym Trash Mountain, do którego scenariusz napisali Caleb Hearon i Ruby Caster. Producentem jest Colin Trevorrow, twórca Jurassic World.

Lilly Wachowski ogłosiła swój pierwszy filmowy projekt od dziewięciu lat

Obecnie trwają castingu do ról w Trash Mountain. Główną rolę zagra Caleb Hearon, wschodząca gwiazda komedii, który pracował jako scenarzysta Zasobów ludzkich, spin-offu Big Mouth. Wystąpił również w epizodycznych rolach w Jurassic World Dominion, Pan i pani Smith, a także we wspomnianym Work in Progress.