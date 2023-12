Pamiętacie Super Mario Run? Właśnie pojawiła się aktualizacja związana z Super Mario Bros. Wonder

Jeśli podobało się wam Super Mario Run, to najnowsza aktualizacja będzie doskonałą okazją, żeby powrócić do tej mobilnej gry.

Lata temu premiera Super Mario Run wywołała sporo szumu, ponieważ była to pierwsza gra mobilna Nintendo i jedyny moment, kiedy ich postać wyszła poza macierzystą platformę. Gra okazała się wielkim przebojem, bo w końcu w Mario mógł zagrać dosłownie każdy, pod warunkiem że dysponował smartfonem. Miał to być też początek wielkiej inwazji Nintendo na platformy mobilne, która nigdy nie doszła do skutku.

Teraz pojawił się doskonały pretekst, żeby odświeżyć tę produkcję, ponieważ Nintendo dodało do niej aktualizację powiązaną z najnowszą grą na Switcha, Super Mario Bros. Wonder.

Jak wygląda Super Mario Run po aktualizacji?

Wszystkie szczegóły można zobaczyć w poniższym filmie. Pokazano tam jak działa aktywacja Wonder Flowers. W największym skrócie – monety zamieniają się w złote Goomby, które teraz o wiele łatwiej pokonać. W zamian za to odblokujemy budynki i przedmioty, którymi można ozdobić główny ekran gry.