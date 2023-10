Super Mario Bros. Wonder zbiera świetne recenzje. Wąsaty hydraulik nie zawodzi

Mikołaj Ciesielski 0 0

Nowa platformówka od Nintendo zachwyciła recenzentów.

Jedną z największych niespodzianek czerwcowego Nintendo Direct był zapowiedź Super Mario Bros. Wonder, czyli nowej platformówki 2D z wąsatym hydraulikiem w roli głównej. Wspomniana produkcja debiutuje na rynku dopiero jutro, ale w sieci pojawiła się już cała masa recenzji. Opinie branżowych mediów są jednogłośne – posiadacze Nintendo Switch otrzymali kolejny tytuł, obok którego nie można przejść obojętnie. Recenzje Super Mario Bros. Wonder. Wąsaty hydraulik powraca w stylu, a Nintendo Switch ma kolejny hit W chwili pisania tej wiadomości Super Mario Bros. Wonder może pochwalić się średnią ocen na poziomie 92% (na podstawie 54 opinii) w serwisie OpenCritic. Należy natomiast podkreślić, że aż 98% recenzentów poleca wspomnianą produkcję. Najnowsza platformówka z wąsatym hydraulikiem w roli głównej chwalona jest przede wszystkim za pomysłowe i wypełnione sekretami poziomy, a także oprawę audiowizualną. Na plus zalicza się również nowe umiejętności, system odznak. Jedną z większych zalet jest też działanie Wonder Effects.

Super Mario Bros. Wonder nie jest jednak produkcją całkowicie wolną od wad. Niektórzy recenzenci zwracają uwagę na słabe i mało zróżnicowane walki z bossami, a także poziom trudności, który ma być niższy w porównaniu do poprzednich odsłon serii. Nie każdemu do gustu przypadł również nowy głos Mario.

GramTV przedstawia: