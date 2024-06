Pamiętacie KLEO? Niemiecka agentka powróci z drugim sezonem. Netlix zapowiedział kontynuację

Serial KLEO to niemiecka produkcja, która stała się niespodziewanym hitem Netflixa. Zawdzięcza to niebanalnej fabule, soczystej akcji i pokręconemu humorowi. Powstaje drugi sezon.

KLEO to serial bliski sercom Polaków, ponieważ opowiada o czasach, które mieszkańcy naszego kraju doskonale pamiętają. Mamy tu czasy NRD oraz niepozorną agentkę tajnych służb, zajmującą się eliminowaniem wrogów socjalizmu, wysyłaną do najbardziej karkołomnych zadań. W pewnym momencie zostaje ona wrobiona przez swoich mocodawców i ląduje w więzieniu. Po wyjściu trafia do zupełnie innej rzeczywistości. Komunizm się skończył, ale to nie sprawia, że zapomina o zemście, która przeprowadza w stylu, którego nie powstydziłby się sam Tarantino.

KLEO – drugi sezon serialu już w lipcu. Agentka rodem z NRD powróci w wielkim stylu