Quentin Tarantino rezygnuje ze swojego ostatniego filmu. The Movie Critic skasowany

The Movie Critic miał być dziesiątym i zarazem ostatnim pełnometrażowym filmem Quentina Tarantino. Reżyser zamierzał pożegnać się tą produkcją i skupić się na realizacji innych pomysłów niezwiązanych z przemysłem filmowym. Tak się jednak nie stanie i Tarantino nie jest przekonany, że to odpowiedni film, aby kończyć karierę. Deadline dowiedział się, że reżyser po prostu porzucił ten projekt i szuka nowego pomysłu na swój finałowy film.

The Movie Critic skasowany przez samego Quentina Tarantino

Historia w The Movie Critic owiana była tajemnicą. Produkcja miała nawiązywać do prawdziwej postaci krytyka filmowego, choć nie było do końca jasne, czyj portret Tarantino chciał przedstawić. Pojawiły się również plotki, że jedną z gwiazd filmu miał być Brad Pitt, który powtórzyłby rolę Cliffa Bootha z Pewnego razu... w Hollywood, czyli ostatniej dotychczasowej produkcji Tarantino.