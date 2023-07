Overwatch otrzyma animowany miniserial anime. Są pierwsze informacje na temat Genesis

Fani Overwatch od lat proszą o serial lub film, oparty na ich ukochanych grach. Blizzard długo zwlekał, gdyż twierdził, że nie jest gotowy ogarnąć takiego projektu fabularnie. Jednak jak się okazuje, czas wyczekiwania można uznać za zakończony, ponieważ 6 lipca odbędzie się premiera miniserialu anime, noszącego tytuł Genesis . Projekt jest niewielki, ale ma ważne zadanie. Jeśli okaże się wystarczająco popularny, być może Blizzard przekona się do inwestycji w dużo większy projekt , który może pokazać uniwersum Overwatch zupełnie nowej publiczności.

Trzyodcinkowy miniserial nosi tytuł Genesis. Tytuł i zwiastun sugerują, że skupi się on na początkach grupy zadaniowej Overwatch, która została utworzona podczas globalnej wojny z robotami. Klip pokazuje ludzi i roboty żyjących w harmonii, zanim bunt SI doprowadził do kryzysu. W serialu pojawią się trzy postacie, doskonale znane graczom, a będą to: Reinhardt, Torbjörn i Ana — a także Mina Liao.