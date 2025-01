Over the Hill nową grą twórców Art of Rally. Przygotujcie się na więcej eksploracji

Over the Hill to off-roadowa gra eksploracyjna, która obiecuje spokojniejsze tempo i otwarty świat do odkrywania, w odróżnieniu od poprzednich produkcji studia Funselektor. Produkcja zachowuje minimalistyczny styl wizualny znany z wcześniejszych gier firmy, ale tym razem twórcy nie chcą forsować graczy, a jedynie dać im możliwość swobodnego zwiedzania otwartego świata. Użytkownicy będą mogli zasiąść za kierownicą kultowych pojazdów z lat 60.-80., by następnie zwiedzać pozbawione dróg tereny w przeróżnych warunkach pogodowych oraz z cyklem dnia i nocy.

Steam

Nowa gra twórców Art of Rally

Gra oferuje szereg ukrytych celów i wyzwań, a także możliwość zdobywania ulepszeń i elementów kosmetycznych do personalizacji pojazdów. Cały czas głównym celem zabawy jest jednak swobodne odkrywanie świata i tu co ciekawe, będzie można to robić samotnie lub w grupach do trzech osób.