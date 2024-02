Ostatni występ Kevina Conroya jako Batmana to nie Suicide Squad. Zamieszanie wokół roli zmarłego aktora

Suicide Squad: Kill the Justice League już jutro zadebiutuje na rynku, ale od kilku dni gracze, którzy zdecydowali się kupić najdroższą edycję, mogli dołączyć przedpremierowo do zabawy. Podczas startu wczesnego dostępu pojawiły się problemy, przez które Rocksteady Studios musiało wyłączyć serwery, a w ramach rekompensaty podarowali graczom wirtualną walutę. W Suicide Squad: Kill the Justice League Batmanowi głosu użyczył Kevin Conroy, który zmarł nagle w listopadzie 2022 roku. Chociaż minął już ponad rok od jego śmierci, to aktora mieliśmy usłyszeć w jeszcze dwóch innych projektach związanych z Mrocznym Rycerzem. Okazało się, że w jednym z nich głosu Batmanowi użyczy inny aktor.

Nieżyjący już aktor Batmana pojawi się pośmiertnie tylko w jednym kolejnym projekcie

Wcześniej podawano, że Conroy zdubbingował Batmana w nadchodzącej trzeciej części animowanej serii Justice League: Crisis on Infinite Earths, a także w serialu animowanym Batman: Caped Crusader od Amazona. Niestety aktor nie zdążył nagrać kwestii do drugiej z produkcji.