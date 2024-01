Gracze Suicide Squad mogą liczyć na rekompensatę za problemy z serwerami

Użytkownicy, którzy tuż po premierze gry we wczesnym dostępie doświadczyli niedogodności, otrzymają od twórców zadośćuczynienie.

Część graczy rozpoczęła już swoją przygodę ze Suicide Squad: Kill the Justice League. Premiera wspomnianej produkcji we wczesnym dostępie nie przebiegła jednak po myśli twórców. Serwery nowej gry Rocksteady Studios zostały bowiem wyłączone już po godzinie przez krytyczny błąd. Tymczasem okazuje się, że deweloperzy – wspólnie z wydawcą – postanowili zrekompensować poszkodowanym użytkownikom nieudany start Legionu Samobójców.

Twórcy Suicide Squad: Kill the Justice League rozdają wirtualną walutę w ramach zadośćuczynienia za problemy z serwerami

Przypomnijmy, że w wyniku wspomnianego błędu część graczy po pierwszym uruchomieniu Suicide Squad: Kill The Justice League otrzymywała komunikat informujący o ukończeniu całej zawartości fabularnej. Rocksteady Studios zostało więc zmuszone do wyłączenia serwerów, a gracze – którzy zdecydowali się na kupno droższej wersji, by rozpocząć przygodę ze wspomnianą produkcją przed oficjalną premierą – musieli czekać kilka godzin na rozwiązanie problemu.