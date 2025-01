Oryginalny Doom jakiego nie widzieliście. Coś dla ludzi kultury

Pierwsza odsłona Dooma będzie obchodziła w tym roku 32-rocznicę. Z kolei na ten rok zaplanowano premierę nowek odsłony serii zatytułowaną DOOM: The Dark Ages, która może zostać zaprezentowana już na najbliższym Xbox Developer Direct. Jeżeli jesteście fanami tej staroszkolnej strzelanki, a nie chcecie czekać na nową część, to może zainteresuje Was najnowszy projekt dwójki zapaleńców, którzy zmodyfikowali kultową grę id Software, zamieniając ją na galerię sztuki.

Doom: The Gallery Experience – czyli zamiast zabijania potworów, oglądanie dzieł sztuki

Jeżeli lubicie Dooma i jednocześnie jesteście amatorami sztuki, to najnowsza modyfikacja jest właśnie dla Was. Doom: The Gallery Experience zadebiutowało w serwisie Itch.io, gdzie można pobrać oraz zagrać we wspomnianą produkcję. Gracz przemierza korytarze galerii sztuki, mogąc podziwiać pixelowe obrazy, rzeźby, czy starożytne artefakty. Przy okazji zbieramy pieniądze, aby wydać je w sklepie z pamiątkami przy wyjściu, a także ser, który idealnie pasuje do nieodłącznego atrybutu naszego bohatera, którym jest kieliszek czerwonego wina.