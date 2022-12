Opera GX wprowadza nowy Tryb RGX

W przeciwieństwie do producentów procesorów graficznych, Opera GX oferuje RGX w najniższej na rynku cenie — bezpłatnie. Funkcjonalność zużywa niewiele zasobów lub nie zużywa ich wcale oraz nie wymaga żadnych aktualizacji w konfiguracji przeglądarki.

Technicznie rzecz biorąc, RGX to technologia ulepszania treści, która ma zastosowanie do elementów wideo i obrazów na stronach internetowych. Tradycyjnie filtry tego kalibru wymagają akceleracji GPU, podczas gdy w Operze GX technologia ta jest wbudowana bezpośrednio w przeglądarkę. Mówiąc ludzkim językiem: Twoja nowa jakość wideo i obrazu powali Cię na kolana.

— Gracze zaznajomieni z technologią ray tracingu lub mający szczęście posiadać kartę graficzną z serii RTX od razu docenią wartość RGXa — powiedział Maciej Kocemba, Product Director Opera GX. — Tryb RGX pokazuje, jak daleko zaszedł rozwój tego rodzaju technologii.

Każdy, kto przegląda sieć z włączonym RGX, od razu ulepszy swoje ulubione treści — które, bądźmy szczerzy, już są *całkiem* dobre — jeszcze lepsze.

That’s the beauty of RGX - concludes Kocemba. You don’t need a gigabit connection or YouTube Premium to enjoy it – you can just view things in HD right in your browser. It’s so seamlessly integrated you might not even notice it’s there, but your eyes certainly will.