Kolejne darmowe gry w majowym rozdaniu Gx. Games. Tym razem What Lies in the Multiverse i Super Chicken Jumper!

– GX.games szczyci się tym, że jest swoistym hubem dla najbardziej kreatywnych, unikalnych i wciągających dostępnych obecnie gier indie. Nasze majowe rozdanie to popularna przygodowa łamigłówka What Lies in the Multiverse oraz niesamowity, niezwykle wymagający Super Chicken Jumper. –mówi Mattijs de Valk, VP of Content Acquisition w Operze.

Logiczna platformówka What Lies in the Multiverse została stworzona przez Studio Voyager. Fabuła gry jest zainspirowana mrocznymi, absurdalnymi i prześmiewczymi programami komediowymi, takimi jak Rick & Morty. Gracza czeka rozwiązywanie zagadek oraz wyścig przez światy równoległe, w których wszystko może się zdarzyć.

Otrzymawszy tysiące przytłaczająco pozytywnych recenzji, What Lies in the Multiverse z pewnością przypadnie do gustu fanom gier takich jak Celeste, Undertale czy Owlboy, a twórcy opisują grupę docelową gryp jako: skupionych na narracji i cieszących się prostą platformówka 2D. What Lies in the Multiverse będzie dostępna na GX.Games do 18 maja.

W tym miesiącu na GX.games pojawi się również Super Chicken Jumper – wymagająca strzelanka autorstwa studia Sewer Cat, inspirowana brutalnymi strzelankami retro typu side scrolling, takie jak Flappy Bird, R-Type i Scramble.

W Super Chicken Jumper można grać w pojedynkę lub w multiplayerze, próbując przebić się przez sześć unikalnych światów i liczne walki z wielkimi bossami. Według twórców gry, jednym z najbardziej frustrujących, ale fascynujących aspektów gry jest: uczucie, gdy prawie ukończysz poziom, tylko po to, by umrzeć tuż przed końcem, co prowadzi do niezliczonych godzin rozgrywki. Super Chicken Jumper będzie dostępna na GX.Games od 18 maja.

Oprócz tych popularnych niszowych tytułów, GX.games oferuje natychmiastowy dostęp do wielu innych wysokiej jakości gier tego rodzaju, w tym Hero’s Hour, Chronicon czy Evan’s Remains.