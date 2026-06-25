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Onimusha: Way of the Sword dostała nowy gameplay. Demo już do sprawdzenia

Maciej Petryszyn
2026/06/25 23:59
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Wiele wskazuje, że kolejnym tegorocznym hitem Capcomu może być Onimusha: Way of the Sword. Chociaż fani wyposzczeni 2 dekadami oczekiwań mogą być wymagający.

Na ten moment jednak prezentowane materiały wyglądają naprawdę obiecująco. Tak jak ten z Capcom Spotlight.

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Nowa Onimusha już do przetestowania

Na rzeczonym pokazie Capcom zaprezentował nam m.in. zupełnie nowy fragment rozgrywki z Onimusha: Way of the Sword. W nim Musashi musi stawić czoła przerażającemu Genmie, który ze swoimi tryskającymi krwią skrzydłami robi przepotężne wrażenie. Jeżeli chcecie na własnej skórze przetestować wspomnianą produkcję, to już teraz możecie to zrobić. Na PC na Steamie i Epic Games Store oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S dostępna jest wersja demo.

GramTV przedstawia:

W jej ramach doświadczymy starcia z samego początku fabuły, a naprzeciwko nas stanie Sasaki Ganryu. Warto zwrócić uwagę, że możliwy będzie wybór poziomu trudności z większym nastawianiem na walkę lub fabułę. Co istotne – osoby, które zagrają w wersję demonstracyjną, w pełnej wersji otrzymają w prezencie amulet Kubi Akari. Premiera 25 września 2026 roku na wspomnianych platformach oraz na Nintendo Switch 2. Nową Onimushę znajdziemy w wersjach standardowej, Deluxe oraz Premium Deluxe.

Tagi:

News
zwiastun
Capcom
Onimusha
zwiastuny
Onimusha: Way of the Sword
Capcom Spotlight
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112