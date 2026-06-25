Onimusha: Way of the Sword dostała nowy gameplay. Demo już do sprawdzenia

Wiele wskazuje, że kolejnym tegorocznym hitem Capcomu może być Onimusha: Way of the Sword. Chociaż fani wyposzczeni 2 dekadami oczekiwań mogą być wymagający.

Na ten moment jednak prezentowane materiały wyglądają naprawdę obiecująco. Tak jak ten z Capcom Spotlight.

Nowa Onimusha już do przetestowania

Na rzeczonym pokazie Capcom zaprezentował nam m.in. zupełnie nowy fragment rozgrywki z Onimusha: Way of the Sword. W nim Musashi musi stawić czoła przerażającemu Genmie, który ze swoimi tryskającymi krwią skrzydłami robi przepotężne wrażenie. Jeżeli chcecie na własnej skórze przetestować wspomnianą produkcję, to już teraz możecie to zrobić. Na PC na Steamie i Epic Games Store oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S dostępna jest wersja demo.