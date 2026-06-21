Olivia Rodrigo trafia do Fortnite. Skin oficjalnie potwierdzony przez artystkę

Epic Games szykuje nową współpracę, a pierwsze materiały już trafiły do sieci.
Fortnite, już w swoim klasycznym stylu, ponownie stawia na głośną współpracę. Tym razem do gry trafi skin inspirowany Olivia Rodrigo, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez samą artystkę w mediach społecznościowych.
Fortnite x Olivia Rodrigo – oficjalna współpraca
Według dostępnych informacji Epic Games przygotowuje nową kolaborację, która została częściowo ujawniona przez samą Olivię Rodrigo na Instagramie. W krótkim nagraniu artystka pokazała fragment rozgrywki Fortnite, w którym jej postać używa nadchodzącego skina.
Wczytywanie ramki mediów.
W grze wcześniej pojawiły się już liczne współprace z muzykami i celebrytami, a Olivia Rodrigo dołącza do grona największych nazwisk w historii gry. Nowy skin ma zostać wprowadzony latem 2026 roku, w ramach większego eventu sezonowego.
GramTV przedstawia:
Moc należy do tych, którzy po nią sięgną! Przez Punkt Zerowy doszło do rozłamu wyspy, która przeobraziła się w coś nowego. Zniekształcone wersje znanych miejsc i zupełnie nowa pula broni palnej. Tu przetrwanie znaczy więcej niż wygranie walki. W tym sezonie każdy mecz to ryzyko. Wskocz do gry, zbierz potężne Duszki i ucieknij z nimi, zanim zrobi to ktoś inny.
Na razie nie ujawniono pełnych szczegółów dotyczących zestawu kosmetycznego ani dodatkowych elementów współpracy, ale na pewno będzie to jedna z większych muzycznych kolaboracji w ostatnich sezonach.