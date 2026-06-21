Olivia Rodrigo trafia do Fortnite. Skin oficjalnie potwierdzony przez artystkę

Epic Games szykuje nową współpracę, a pierwsze materiały już trafiły do sieci.

Fortnite, już w swoim klasycznym stylu, ponownie stawia na głośną współpracę. Tym razem do gry trafi skin inspirowany Olivia Rodrigo, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez samą artystkę w mediach społecznościowych.

Fortnite x Olivia Rodrigo – oficjalna współpraca

Według dostępnych informacji Epic Games przygotowuje nową kolaborację, która została częściowo ujawniona przez samą Olivię Rodrigo na Instagramie. W krótkim nagraniu artystka pokazała fragment rozgrywki Fortnite, w którym jej postać używa nadchodzącego skina.

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