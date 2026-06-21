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Olivia Rodrigo trafia do Fortnite. Skin oficjalnie potwierdzony przez artystkę

Mikołaj Berlik
2026/06/21 16:00
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Epic Games szykuje nową współpracę, a pierwsze materiały już trafiły do sieci.

Fortnite, już w swoim klasycznym stylu, ponownie stawia na głośną współpracę. Tym razem do gry trafi skin inspirowany Olivia Rodrigo, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez samą artystkę w mediach społecznościowych.

Fortnite
Fortnite

Fortnite x Olivia Rodrigo – oficjalna współpraca

Według dostępnych informacji Epic Games przygotowuje nową kolaborację, która została częściowo ujawniona przez samą Olivię Rodrigo na Instagramie. W krótkim nagraniu artystka pokazała fragment rozgrywki Fortnite, w którym jej postać używa nadchodzącego skina.

Wczytywanie ramki mediów.

W grze wcześniej pojawiły się już liczne współprace z muzykami i celebrytami, a Olivia Rodrigo dołącza do grona największych nazwisk w historii gry. Nowy skin ma zostać wprowadzony latem 2026 roku, w ramach większego eventu sezonowego.

GramTV przedstawia:

Moc należy do tych, którzy po nią sięgną! Przez Punkt Zerowy doszło do rozłamu wyspy, która przeobraziła się w coś nowego. Zniekształcone wersje znanych miejsc i zupełnie nowa pula broni palnej. Tu przetrwanie znaczy więcej niż wygranie walki. W tym sezonie każdy mecz to ryzyko. Wskocz do gry, zbierz potężne Duszki i ucieknij z nimi, zanim zrobi to ktoś inny.

Na razie nie ujawniono pełnych szczegółów dotyczących zestawu kosmetycznego ani dodatkowych elementów współpracy, ale na pewno będzie to jedna z większych muzycznych kolaboracji w ostatnich sezonach.

Źródło:https://gamerant.com/olivia-rodrigo-fortnite-skin/

Tagi:

News
PC
Epic Games
strzelanka
Fortnite
Epic
PlayStation 5
współpraca
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 16:41

Kto?

Veruson
Gramowicz
Dzisiaj 16:28

Kto to w ogóle jest?




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112