Odtwórca roli Hana Sola chętnie wróci do grania tej postaci. Postawił jednak warunek

Choć film Han Solo: Gwiezdne wojny historie, spotkał się z mieszanym odbiorem, zwłaszcza, że w kinie zaliczył klapę, temat jego ewentualnej kontynuacji wciąż wraca. Alden Ehrenreich, odtwórca roli młodego Hana Solo wyraził zainteresowanie powrotem do tej postaci, ale pod pewnymi warunkami. Aktor zaznaczył, że chętnie wcieliłby się ponownie w rolę słynnego, kosmicznego awanturnika, ale tylko wtedy, gdyby scenariusz ewentualnej kontynuacji i obrany w nim kontekst były dla niego odpowiednie. Co to oznacza?

Wiesz, to taka zabawna postać, a historia, którą stworzyłem, jest w pewnym sensie tworzeniem Hana Solo. Więc naprawdę mogłem być jak Han Solo, którego znamy i kochamy w ostatniej części filmu, a jeśli to byłoby właściwe, fajnie byłoby go zagrać i być tym facetem w ten sposób.

Ehrenreicha skomentował także komercyjną porażkę filmu, pod którym ostatecznie podpisał się Ron Howard (choć produkcję rozpoczęli Phil Lord i Christopher Miller). Mimo, że aktor zebrał pozytywne opinie za swoją grę, sam film nie odniósł sukcesu, co może wynikać z kilku czynników. Historia pochodzenia Hana Solo została uznana za zbędną przez wielu fanów jeszcze przed premierą. Jakby nie patrzeć, tajemniczość tej postaci wpływała na jej atrakcyjność. Z kolei brak innych rozpoznawalnych postaci z uniwersum Gwiezdnych wojen mógł także przyczynić się do słabszego zainteresowania.

Han Solo przedstawiony przez Ehrenreicha różnił się od postaci znanej fanom, co mogło sprawiać, że widzowie mieli trudność z identyfikacją z bohaterem. Do tych powodów należy dodać także jeden, o wiele bardziej pragmatyczny – film miał problemy przy produkcji, przez co jego budżet wzrósł do niebotycznych rozmiarów (mówi się nawet o 300 milionach dolarów), a to jeszcze bardziej utrudniło komercyjny sukces.

W rezultacie, przyszłość ewentualnych kontynuacji Han Solo: Gwiezdne wojny historie pozostaje dalece niepewna. Podobnie zresztą jak w wypadku serialu opowiadającego o losach innej postaci, także zaprezentowanej w omawianym spin-offie, czyli młodszej wersji Lando Calrissiana, granej przez Danny’ego Glovera. Serial miał powstać, Glover miał go współprodukować, ale więcej wskazuje na to, że projekt został odłożony do szuflady.