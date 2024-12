Odtwórca Buzza w Toy Story o tworzeniu piątej części: "nie wierzę, że chodzi tutaj o pieniądze"

Cóż, nie wiem co mam powiedzieć. Tak, dopiero co, około tydzień temu, nagrałem pierwszą sesję dla Buzza, trwała pięć godzin. To naprawdę, naprawdę dziwne wrócić do do tej roli. Choć nie mogę powiedzieć nic więcej, naprawdę nie wierzę, że chodzi tutaj o pieniądze. Jestem pewien, że oczywiście chcą, aby film odniósł sukces, ale nie dlatego zdecydowali się go zrobić. Gdyby nie wymyślili genialnego scenariusza, nie zrobiliby tego i nie zadzwoniliby do mnie i Toma Hanksa (który wciela się w rolę Chudego). To naprawdę pomysłowa opowieść. (...) Szerze mówiąc, jestem niezwykle szczęśliwy, mogąc wcielać się w Buzza Astrala. To będzie świetna zabawa. Myślę, że przed nami rok do końca pracy [...] To naprawdę dobra historia, ludzie. Naprawdę dobra historia.