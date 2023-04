Od Elvisa do gangstera. Austin Butler w głównej roli w City on Fire

Austin Butler wystąpi w głównej roli w City on Fire – ekranizacji trzyczęściowego kryminału. Aktor będzie również producentem.

Od Elvisa do bezwzględnego bandyty? Taki pomysł na zwrot w swojej karierze ma Austin Butler. Wcieli się on w główną rolę w ekranizacji książki City on Fire. Tym razem będzie również producentem i jak na debiut w tej funkcji, ma bardzo ciekawych partnerów, bo obok niego pojawią się David Heyman (Pewnego razu ...w Holywood) i Shanem Salerno (Avatar: Istota wody).

Austin Butler w głównej roli w City on Fire

Za produkcją tego filmu stoi Sony Pictures, które nadało mu status bardzo ważnego projektu. Wytwórnia ma zamiar zekranizować książkową trylogię Dona Winslowa i City on fire jest pierwszym etapem. Austin Butler wcieli się w rolę Danny’ego Ryana, człowieka prowadzącego podwójne życie – kochający mąż i świetny przyjaciel, a z drugiej strony najemnik wykonujący zlecenia dla irlandzkiej mafii, kontrolującą znaczną część Nowej Anglii. Z czasem sprawy się skomplikują, ponieważ rozpęta się krwawa wojna między gangami, w którą zostanie wciągnięty Danny.