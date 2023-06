The Crew Motorfest na efektownym gameplayu. Ścigałka ma datę premiery

Ubisoft ujawnił, że The Crew Motorfest zadebiutuje już 14 września tego roku. Produkcja zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Deweloper zaprosił również do wzięcia udziału w zamkniętych beta testach, na które można się zapisać na oficjalnej stronie gry.