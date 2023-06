Pierwsza część filmu dokumentalny pokazuje jak doszło do postania Obsidian Entertainment i pokazuje początki tego znanego studia.

Firma Obsidian Entertainment skończyło właśnie 20 lat. Została założona 12 czerwca 2003 roku i od tego czasu rozpieszczała nas głównie świetnymi grami RPG, takimi jak Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, South Park: Kijek Prawdy, Pillars of Eternity, The Outer Worlds i ostatnio Pentiment.

20 lat minęło, a twórcy studia postanowili zrobić serial dokumentalny, a mają o czym opowiadać.

Film dokumentalny o historii Obsidian Entertainment