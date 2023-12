Tekken 8 na brutalnym zwiastunie. Sergei Dragunov to postać, z którą nie warto zadzierać

Najnowszy zwiastun gry Tekken 8 pozwala natomiast sprawdzić, jak Sergei Dragunov będzie prezentować się we wspomnianej produkcji. Fanom serii raczej nie trzeba przypominać, że postać ta może pochwalić się niezwykle silnymi ciosami. Równie niebezpieczne są także różnego rodzaju chwyty, którymi Dragunov potrafi wyrządzić sporą krzywdę swoim oponentom. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami.

Na koniec przypomnijmy, że Tekken 8 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 26 stycznia 2024 roku. Zainteresowanych nadchodzącą odsłoną serii Tekken zapraszamy również do lektury: Po betatestach Tekken 8 wiem jedno - to żelazo jest rozgrzane do czerwoności!