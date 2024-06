NVIDIA udostępnia Digital Human. Mikrousługa wyznaczy drogę dla awatarów opartych o generatywną AI

Obejmują one NVIDIA Nemotron-3 4.5B, pierwszy model SLM firmy, który został specjalnie zaprojektowany do działania lokalnie na urządzeniach z podobnym poziomem precyzji i dokładności jak wielkie modele językowe (LLM) działające w chmurze. Nemotron-3 4.5B SLM jest obecnie w fazie wczesnego dostępu. Modele NVIDIA Audio2Face i NVIDIA Riva ASR na urządzeniach lokalnych zostaną wkrótce udostępnione w ramach wczesnego dostępu.

Do tej pory NVIDIA dostarczała ACE jako mikrousługi NIM dla deweloperów do pracy w centrach danych. Teraz NVIDIA tworzy mikrousługi ACE PC NIM do wdrożeń w istniejącej bazie 100 milionów komputerów PC i laptopów RTX AI.

„Cyfrowi ludzie zrewolucjonizują wszystkie branże. Przełomowe rozwiązania w zakresie multimodalnych, wielkich modeli językowych i grafiki neuronowej, dostarczane przez NVIDIA ACE do ekosystemu deweloperów, przybliżają nas do przyszłości obliczeń sterowanych intencjami, w których interakcja z komputerami jest tak naturalna, jak interakcja z ludźmi – powiedział Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny firmy NVIDIA.

Aww Inc. to pionierska firma zajmująca się wirtualnymi ludźmi z siedzibą w Japonii, która wprowadziła na rynek swoją pierwszą wirtualną celebrytkę Immę w 2018 roku. Od tego czasu Imma stała się twarzą głównych światowych marek w ponad 50 krajach. Teraz Aww Inc. planuje wykorzystać mikrousługi ACE Audio2Face do animacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając wysoce interaktywną komunikację z użytkownikami.

Perfect World Games, twórca i wydawca gier, wykorzystuje ACE w swoim nowym demo technologicznym Legends. Gracze mogą wchodzić w interakcje z w pełni interaktywnym, realistycznym, wielojęzycznym NPC AI, zarówno w języku angielskim, jak i mandaryńskim. Wykorzystując NVIDIA Audio2Face NIM, reakcje dźwiękowe postaci generują realistyczne animacje twarzy w czasie rzeczywistym.

Inventec to duża firma technologiczna, która intensywnie inwestuje w AI, wykorzystując NVIDIA Audio2Face NIM do ulepszenia swojego agenta AI dla opieki zdrowotnej na platformie VRSTATE. Integracja zapewnia bardziej angażujące, komfortowe doświadczenie wirtualnych konsultacji. Na targach COMPUTEX Inventec prezentuje agenta AI, który pomaga pacjentom uzyskać dostęp do informacji o ich zdrowiu.

ServiceNow to platforma AI do transformacji biznesu, która niedawno zaprezentowała ACE NIM w wersji demonstracyjnej agenta opartego o generatywną AI dla swojego Now Assist Gen AI Experience, podkreślając potencjał cyfrowych awatarów do ulepszania interakcji z klientami i pracownikami w różnych branżach, w tym handlu detalicznego, podróży i innych.

Dell Technologies zaprezentował swoje najnowocześniejsze rozwiązanie Dell Generative AI dla asystentów cyfrowych na Dell Technologies World w zeszłym miesiącu. Oferta ta pozwala firmom wykorzystywać inteligentnych asystentów cyfrowych, którzy angażują klientów poprzez naturalne rozmowy w różnych branżach, takich jak handel detaliczny, opieka zdrowotna i obsługa klienta.

NVIDIA świętuje startupy Digital Human na COMPUTEX 2024

Zespoły twórców w firmie NVIDIA wykorzystały generatywne narzędzia AI oparte na ACE, w tym Synthesia oraz Hour One, do stworzenia awatara „cyfrowego Jensena”, który został wygenerowany w postaci filmu na podstawie tekstu.

Wielojęzyczny awatar zawierał unikalny głos i styl Huanga, wygenerowany przez opatentowaną technologię mowy i głosu AI firmy ElevenLabs w języku mandaryńskim i angielskim. NVIDIA współpracowała również z Voicemod, członkiem NVIDIA Inception specjalizującym się w technologii głosowej AI, aby skomponować piosenkę kończącą przemówienie Huanga.

ACE NIM już dostępne

Mikrousługi NVIDIA ACE NIM dla wdrożeń serwerowych, w tym Riva i Audio2Face, są już w produkcji, uzupełniając oprogramowanie NVIDIA AI Enterprise dla programistów. Zarejestruj się, aby uzyskać wczesny dostęp do mikrousług ACE NIM, które działają lokalnie na komputerach RTX AI.