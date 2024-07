Nowy zwiastun dramatu One Fast Move. Nowy film od Prime Video widowiskiem dla fanów wyścigów motocyklowych

Także Prime Video zapragnęło mieć własne widowisko o sportach motorowych i tak narodził się pomysł powstania One Fast Move . Jest to opowieść o młodym człowieku, pragnącym naśladować swego ojca i stać się gwiazdą wyścigów motocyklowych.

Wes Neal (KJ Apa), chłopak z pasją do szybkości, zostaje wyrzucony z wojska za wyścigi motocyklowe. Nie mając dokąd pójść i pragnąc zostać profesjonalistą, szuka swojego ojca, Deana Millera (Eric Dane), byłego mistrza wyścigów motocyklowych, z którym był w separacji, aby został jego trenerem. Wes dostaje pracę w sklepie motocyklowym należącym do dawnego mentora Deana, Abela (Edward James Olmos) i poznaje lokalną kelnerkę (Maia Reficco), w której się zakochuje. Gdy rozpoczyna treningi z ojcem, na jego starych bliznach powstają nowe rany, a Dean wywiera ogromną presję na syna, aby był najlepszy, co nadwyręża wszystkie inne relacje w życiu Wesa. Wes musi teraz sam zdecydować, czego chce dla swojej przyszłości i ostatecznie co warto stracić, aby odnieść wielkie zwycięstwo na torze. – czytamy w oficjalnym opisie filmu.

W rolach głównych wystąpią KJ Apa, Eric Dane, Maia Reficco, Edward James Olmos i Austin North.

Za scenariusz i reżyserię One Fast Move odpowiada amerykański aktor i filmowiec Kelly Blatz, tworząc swój drugi film pełnometrażowy po wcześniejszym wyreżyserowaniu Senior Love Triangle oraz kilku innych filmów krótkometrażowych. Producentami są William Bindley, Mike Karz, Matt Luber i Lena Roklin.