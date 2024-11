Nowy gameplay trailer Marvel Rivals ujawnia kolejnego bohatera, który pojawi się w strzelance

Już 6 grudnia w ręce graczy trafi darmowe Marvel Rivals. NetEase podkręca atmosferę przed premierą i udostępniło właśnie kolejny gameplay trailer ujawniający nową postać, która pojawi się w strzelance. Tym razem zaprezentowano Hawkeye’a.

Hawkeye jest gotowy, by wycelować swoją przeszywającą strzałą, czekając na odpowiedni moment. Przygotowany do walki z każdym na dowolnym dystansie, jego strzała bez wątpienia sieje spustoszenie wśród tych, którzy odważą się do niego zbliżyć. Odbijanie wrogów z pewnością nie jest łatwym zadaniem, ale jest gotowy, aby udowodnić swoją wartość i podjąć wyzwanie. – czytamy w opisie bohatera.