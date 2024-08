Nowy film z Gwiezdnych wojen bez ważnego bohatera. Winni fani?

W ubiegłym tygodniu w Chicago odbyło się Fan Expo, na którym obecna była jedna z gwiazd Gwiezdnych wojen. Mowa o Temurze Morrisonie, który wciela się w Bobę Fetta. Aktor miał okazję wrócić do swojej roli w drugim sezonie The Mandalorian oraz we własnym serialu, czyli Księdze Boby Fetta. Chociaż za niecałe dwa lata w kinach pojawi się The Mandalorian & Grogu, to już teraz wiemy, że słynnego łowcy nagród prawdopodobnie zabraknie w filmie.

The Mandalorian & Grogu bez Boby Fetta. Aktor wciąż czeka na telefon od Lucasfilm

W tej chwili potwierdzono udział w filmie jedynie dwóch tytułowych bohaterów oraz Garazeba „Zeba” Orreliosa, czyli bohatera znanego z animowanego Star Wars: Rebelianci. Udział tej postaci potwierdził niedawny wyciek pierwszego zwiastun The Mandalorian & Grogu, który był pokazywany na D23 i niedługo później wyciekł do sieci.