Nowy film Clinta Eastwooda już wkrótce na platformie Max. Znamy datę premiery

Nowy film Clinta Eastwooda nie ma łatwego losu. Juror #2 choć zbiera wyborne recenzje, ale nie otrzymał szerokiej dystrybucji kinowej. Był wyświetlany w zaledwie kilku kinach w USA, co dziwi wielu specjalistów z branży. Ostatnio wypowiedział się o tym sam Guillermo del Toro. Reżyser publicznie wyraził swoje rozczarowanie decyzją studia, pytając: „Dlaczego nie został on szeroko rozpowszechniony w Stanach?”.

Nowy film Eastwooda już w grudniu na platformie Max

Warner Bros. nie ugięło się jednak pod tym naporem i zdecydowało się na kolejny zaskakujący ruch. Film bardzo szybko trafi do streamingu. Premiera na filmu na platformie Max zaplanowana została na 20 grudnia, najpewniej także dla Polski. Warto podkreślić, że film nie dość, że miał ograniczoną dystrybucję kinową, to przeniesienie go od razu do streamingu pomija istotny punkt dystrybucyjny, mogący zapewnić filmowi dodatkowy zarobek. Mowa oczywiście o rynku VOD, z którego Juror #2, w ten sposób, będzie wykluczony.