Nowy Deus Ex bez Adama Jensena? „Nikt do mnie nie dzwonił” – przyznaje aktor

Elias Toufexis, którego mogliśmy usłyszeć w Deus Ex: Bunt Ludzkości i Deus Ex: Rozłam Ludzkości, opublikował wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym poinformował, że nie może doczekać się momentu, w którym fani będą mogli zobaczyć „niesamowite gry”, nad którymi obecnie pracuje. Pewien użytkownik wyraził natomiast nadzieję, że jednym z tajemniczych tytułów, o których Toufexis obecnie nie może mówić, jest nowy Deux Ex.

Niewykluczone, że w nowej odsłonie serii Deus Ex zabraknie Adama Jensena, a Eidos Montreal postawi na zupełnie nowego bohatera. Istnieje również prawdopodobieństwo, że prace nad produkcją wciąż znajdują się na tak wczesnym etapie, że kanadyjskie studio nie kontaktowało się jeszcze z aktorami głosowymi. Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak wypatrywać kolejnych informacji związanych ze wspomnianym tytułem.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia pełnoprawna odsłona serii Deus Ex, czyli Deus Ex: Rozłam Ludzkości, zadebiutowała na rynku w 2016 roku. Produkcja dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Cyberterroryzm i trudne pytania – recenzujemy Deus Ex: Rozłam Ludzkości.

Wczytywanie ramki mediów.