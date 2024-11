Nowy, darmowy tryb gry trafił do odświeżonej wersji klasycznego RTS-a. Age of Mythology Retold z aktualizacją

We wrześniu na rynek trafiła odświeżona wersja klasycznej gry RTS. Produkcja spotkała się z ciepłym odbiorem , uzyskując w serwisie Metacritic średnią ocen na poziomie 83/100. Najnowsza aktualizacja wprowadza natomiast darmowy tryb, Arena of the Gods.

Age of Mythology Retold – aktualizacja wprowadza tryb Arena of the Gods

Gracze Age of Mythology Retold mogą już cieszyć się nowym, darmowym trybem dodanym do gry. Mowa o Arena of the Gods, które pozwala wziąć udział w 35 potyczkach. Zainteresowani zagrają zarówno solo, jak i w kooperacji. W trybie nie zabraknie dynamicznych zwrotów akcji, a także możliwości zdobywania błogosławieństw.