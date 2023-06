Nowy Batman ma reżysera. To właśnie on poprowadzi superbohatera w uniwersum DC

Po wielu plotkach i spekulacjach Variety nareszcie udało się ustalić, że Andy Muschietti wyreżyseruje Batman: The Brave and the Bold, czyli nowy film o popularnym superbohaterze, który przedstawi kolejną wersję tej postaci. W przeciwieństwie do serii tworzonej przez Matta Reevesa, produkcja Muschiettiego będzie rozgrywać się w głównym świecie tworzonego właśnie uniwersum DC Studios. James Gunn i Peter Safran byli zachwyceni pracą reżysera Flasha i nawet pomimo mieszanych opinii recenzentów, zdecydowali się wybrać właśnie Andy’ego Muschiettiego na nowego reżysera filmu o Batmanie.

Andy Muschietti reżyserem Batman: The Brave and the Bold

Barbara Muschietti, siostra i partnerka kreatywna reżysera, wyprodukuje film za pośrednictwem swojego studia Double Dream. Również James Gunn i Peter Safran będą pełnić rolę producentów przy Batman: The Brave and the Bold. Niestety w tej chwili żadne szczegóły dotyczące fabuły, ani aktorów, nie są na razie znane. Film nie ma jeszcze scenarzysty i do zakończenia strajku wytwórnia nie będzie mogła nikogo zakontraktować.