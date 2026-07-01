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Nowe zdjęcia z wyczekiwanego finału trylogii science fiction. Istotna postać z serii powraca

Radosław Krajewski
2026/07/01 10:40
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Najnowsze materiały przedstawiają nowy wygląd jednego z głównych bohaterów.

Cillian Murphy ponownie pojawi się w świecie, w którym każdy, nawet najmniejszy dźwięk może oznaczać śmierć. Najnowsze zdjęcia z planu Ciche miejsce 3 potwierdzają, że aktor wraca jako Emmett, jedna z kluczowych postaci wprowadzonych w drugiej części serii.

Ciche miejsce

Ciche miejsce 3 – nowe zdjęcia prezentują postać Cilliana Murphy’ego

Murphy dołączył do franczyzy w Cichym miejscu 2. Jego bohater mieszkał w bunkrze i spotkał rodzinę Abbottów w momencie, gdy ci szukali bezpiecznego schronienia. Początkowo Emmett trzymał dystans, ale z czasem zaangażował się w ich misję i pomógł im w walce o przetrwanie. Już w marcu pojawiały się informacje, że aktor wróci w trzeciej odsłonie razem z Emily Blunt, Millicent Simmonds i Noah Jupe.

Produkcja Cichego miejsca 3 ruszyła w maju, a na początku czerwca otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia z planu. Teraz do sieci trafiły nowe ujęcia opublikowane przez Just Jared, które pokazują Murphy’ego w roli Emmetta. Sceny realizowano w Nowym Jorku, a aktor został uchwycony podczas spaceru ulicą. Na fotografiach ma na sobie niebieską kurtkę narzuconą na biały T-shirt i trzyma broń w prawej dłoni.

GramTV przedstawia:

Na części ujęć widać również Johna Krasinskiego, który stoi obok Murphy’ego i udziela mu wskazówek przed kolejną sceną. Reżyser pojawił się na planie ze słuchawkami oraz megafonem, co potwierdza, że ponownie osobiście czuwa nad kształtem głównej serii.

Ciche miejsce 3 będzie finałem głównej trylogii. Krasinski wraca na stanowisko reżysera, a w obsadzie, poza Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe i Cillianem Murphym, znaleźli się również Katy O’Brian, Jack O’Connell oraz Jason Clarke.

Przypomnijmy, że premierę Cichego miejsca 3 zaplanowano na 30 lipca 2027 roku.

Źródło:https://www.justjared.com/2026/06/28/john-krasinski-directs-cillian-murphy-on-a-quiet-place-part-iii-set-in-nyc/

Tagi:

Popkultura
horror
science fiction
zdjęcia
Paramount Pictures
sci-fi
Ciche miejsce
John Krasinski
Cillian Murphy
zdjęcia z planu
Ciche miejsce 3
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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