Nowe zdjęcia z wyczekiwanego finału trylogii science fiction. Istotna postać z serii powraca

Najnowsze materiały przedstawiają nowy wygląd jednego z głównych bohaterów.
Cillian Murphy ponownie pojawi się w świecie, w którym każdy, nawet najmniejszy dźwięk może oznaczać śmierć. Najnowsze zdjęcia z planu Ciche miejsce 3 potwierdzają, że aktor wraca jako Emmett, jedna z kluczowych postaci wprowadzonych w drugiej części serii.
Ciche miejsce 3 – nowe zdjęcia prezentują postać Cilliana Murphy’ego
Murphy dołączył do franczyzy w Cichym miejscu 2. Jego bohater mieszkał w bunkrze i spotkał rodzinę Abbottów w momencie, gdy ci szukali bezpiecznego schronienia. Początkowo Emmett trzymał dystans, ale z czasem zaangażował się w ich misję i pomógł im w walce o przetrwanie. Już w marcu pojawiały się informacje, że aktor wróci w trzeciej odsłonie razem z Emily Blunt, Millicent Simmonds i Noah Jupe.
Na części ujęć widać również Johna Krasinskiego, który stoi obok Murphy’ego i udziela mu wskazówek przed kolejną sceną. Reżyser pojawił się na planie ze słuchawkami oraz megafonem, co potwierdza, że ponownie osobiście czuwa nad kształtem głównej serii.
Ciche miejsce 3 będzie finałem głównej trylogii. Krasinski wraca na stanowisko reżysera, a w obsadzie, poza Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe i Cillianem Murphym, znaleźli się również Katy O’Brian, Jack O’Connell oraz Jason Clarke.
Przypomnijmy, że premierę Cichego miejsca 3 zaplanowano na 30 lipca 2027 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!