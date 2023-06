Nowe zdjęcia z 3 sezonu Wiedźmina. Geralt dowie się, co stało się z jego matką

Netflix wciąż aktywnie promuje nadchodzący trzeci sezon Wiedźmina. Dopiero co mogliśmy obejrzeć nowy zwiastun nadchodzących odcinków , który zebrał mieszane opinie wśród widzów. Do sieci trafiła również kolejna piosenka w wykonaniu Jaskra, którą usłyszymy w trzecim sezonie serialu , a teraz serwis Redanian Intelligence podzielił się zdjęciami z SFX Magazine, na których otrzymaliśmy nowe spojrzenie na Geralta, Yennefer, Ciri i wspomnianego barda. Wszystkie nowe zdjęcia zobaczycie poniżej

Geralt pozna los swojej matki w 3 sezonie Wiedźmina

Redanian Intelligence ujawnił również, że w jednym z nowych odcinków Geralt będzie musiał zmierzyć się ze swoją przeszłością. Serial zdradzi, co stało się z Visenną, matką wiedźmina. Łowca potworów spotka na swej drodze znajomego uzdrowiciela, który wyjawi, że matka Geralta niedawno zmarła i pod sam koniec życie mówiła o swoim synu. Wiedźmin sceptycznie będzie nastawiony do wyrzutów sumienia Visenny, która porzuciła swojego syna. Poniżej przeczytacie dialogi, które pojawiły się podczas przesłuchania do wspomnianego uzdrowiciela ponad rok temu.