Nowe Twisted Metal trafiło do kosza. Grę anulowano w wyniku ostatnich zwolnień

Powyższą informację potwierdził Jason Schreier z agencji Bloomberg. Popularny dziennikarz ujawnił, że nowa odsłona serii Twisted Metal była rozwijana przez studio Firesprite, które na swoim koncie ma m.in. Horizon: Call of the Mountain . Insider dodał również, że w wyniku zapowiedzianych zwolnień brytyjski zespół opuści „bliżej nieokreślona liczba osób”.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona Twisted Metal zadebiutowała w 2012 roku na konsolach PlayStation 3. Za produkcję odpowiadało studio Eat Sleep Play. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Twisted Metal – recenzja.

