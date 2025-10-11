Zaloguj się lub Zarejestruj

ASRock przedłuża gwarancję na serię 800 w Japonii

Paweł Rudy
2025/10/11 21:42
Szybka reakcja ASRock na dochodzenie Gamers Nexus.

ASRock Japan potwierdziło, że klienci otrzymają przedłużoną gwarancję (2+1 rok) dla płyt głównych AMD i Intel z serii 800.

Oferta dotyczy wyłącznie klientów w Japonii, którzy zarejestrują swój produkt ASRock między 27 września a 25 grudnia 2025 roku.

Do tej pory ASRock nie ogłosił podobnego programu dla innych regionów. Jedynie ASRock Japan przyznał powagę problemu, kiedy główna siedziba firmy w Tajwanie, bagatelizowała problem i wypuszczała aktualizacje BIOSu, które nadal nie rozwiązały całkowicie problemu.

ASRock przedłuża gwarancję na serię 800 w Japonii

Gamers Nexus zbadał trwające awarie procesorów AMD związane z płytami głównymi ASRock, donosząc, że firma mogła fałszywie obwinić Precision Boost Overdrive wprowadzając złą kalibrację ustawień SOC.

Mimo że awarie są rzadkie, zdarzają się częściej na płytach ASRock niż u konkurencyjnych producentów, zgodnie z analizą zebranych przypadków.

Wyniki testów wskazują, że problem dotyczy głównie płyt z wyższymi napięciami SOC w porównaniu z konkurencją. AMD zasugerowało jednak, że problem może wynikać z procesorów nieprzestrzegających oficjalnych wytycznych.

Kolejnym źródłem frustracji dla klientów jest to, że ASRock nie zapewniał konsekwentnej wysyłki RMA, pozostawiając użytkowników z wadliwymi płytami przez tygodnie lub miesiące, co jeszcze bardziej pogłębiło ich frustrację.

Dla japońskich użytkowników, którzy kupią i zarejestrują swoje płyty między 27 września a 25 grudnia 2025 roku, ASRock Japan rozszerzy gwarancję o dodatkowy rok.

Jednak warunki nie wspominają o procesorach, mimo że to właśnie one często ulegają uszkodzeniu w takich przypadkach.

Źródło:https://youtu.be/bmoN6D1roXM?si=j8FheOUzMxv_WgvR

