Nowe klasyki w Nintendo Switch Online. Abonamentową usługę wzbogaciło 7 gier

Nintendo Switch Online – 7 kolejnych klasyków trafiło do oferty usługi

W mediach społecznościowych poinformowano o dodaniu kolejnych klasyków do Nintendo Switch Online. Abonenci usługi posiadający Expansion Pass mogą liczyć na 7 gier z NES, wśród których znajdują się zarówno bardziej znane, jak i mniej popularne tytuły. Jedna z produkcji wcześniej dostępna była wyłącznie w Japonii.

Mowa o The Mystery of Atlantis, z akcją rozgrywającą się w Atlantydzie. Ponadto do Nintendo Switch Online trafiło między innymi Cobra Triangle, w którym sterujemy motorówką wyposażoną w broń, a także sportowa gra Golf czy Donkey Kong Jr. Math – edukacyjna produkcja z 1986 roku. Gracze mogą również liczyć na grę akcji Mach Rider, bijatykę Urban Champion oraz kosmiczne Solar Jetman.