Nowe Gwiezdne wojny z Rey zostaną skasowane? Lucasfilm niepewny filmu i ratuje się inną produkcją

Bałagan w Lucasfilm trwa w najlepsze. W kwietniu ubiegłego roku podczas Star Wars Celebration zapowiedziano nowe filmy z serii, w tym produkcję poświęconą Rey, która rozgrywać się będzie po finale Sagi Skywalkerów. New Jedi Order mierzy się jednak z poważnymi problemami i nie wiadomo, czy realizacja filmu dojdzie do skutku. Redakcja World of Reel otrzymała niepokojące wieści dotyczące statusu filmu. Podkreślamy jednak, że nie zostały one na razie potwierdzone, więc warto traktować je jako plotkę.

New Jedi Order – film o Rey zostanie anulowany?

Według informacji serwisu Lucasfilm opóźnił premierę filmu „na czas nieokreślony”. Studio nie jest przekonane, czy New Jedi Order uda się nakręcić w najbliższych latach. Aby nie zostawiać pustki w harmonogramie premier, podjęto decyzję o ogłoszeniu The Mandalorian & Grogu, czyli kinowej produkcji towarzyszącej popularnemu serialowi z Gwiezdnych wojen.