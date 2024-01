Jakie filmy z Gwiezdnych wojen znajdują się w produkcji? Pełna lista

Już na początku nowego roku doszło do jednej ważnej zmiany uniwersum Gwiezdnych wojen. Lucasfilm oficjalnie zapowiedział film The Mandalorian & Grogu, mający w założeniach zastąpić czwarty sezon serialu The Mandalorian. Finał przygód Din Djarina i jego towarzysza mamy teraz poznać w kinowej produkcji, która niestety nie otrzymała daty premiery. Jest to obecnie szósty ogłoszony film z Gwiezdnych wojen, który trafi do kin w najbliższych latach.

Gwiezdne wojny – wszystkie zapowiedziane filmy

Za projekt odpowiadać będzie Dave Filoni, który pracuje nad jeszcze jednym filmem. Podczas ubiegłorocznego Star Wars Celebration Lucasfilm zapowiedział trzy nowe kinowe produkcje. Jedną z nich ma być wielkie zwieńczenie Mandoverse, do którego należy The Mandalorian, Księga Boby Fetta i Ahsoka. Tym samym Filoni opracuje nie jedną, ale aż dwie kinowe produkcje.d