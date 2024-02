Nowe DLC do jednej z najlepszych strategii 2023 roku już dostępne

SpellForce: Conquest of Eo to jeden z zeszłorocznych czarnych koni, jeśli chodzi o strategię. Gra spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem, a twórcy kilka miesięcy po pecetowej premierze zdecydowali się rozszerzyć grono odbiorców o posiadaczy konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X. Deweloperzy z Owned by Gravity i ekipa wydawnicza THQ Nordic przypominają o dzisiejszej premierze DLC.

Nowości w SpellForce: Conquest of Eo. DLC Demon Scourge już dostępne

Rozszerzenie zatytułowane Demon Scourge jest już dostępne i wprowadza całkiem sporo dodatkowej zawartości. Stanowi tym samym świetną okazję do powrotu do tego pełnego magii świata, by ponownie zanurzyć się w tym niemalże uzależniającym systemie rozgrywki. Poniżej znajdziecie listę przybliżającą najważniejsze z nowości:

2 nowe frakcje przeciwników: demony i trolle

Nowy rodzaj maga: demonolog

Nowa szkoła zaklęć: okultyzm

25 nowych jednostek

Nowi bossowie: władcy demonów

Ponad 120 nowych przygód z wieloma godzinami nowych zadań

Ponad 30 nowych zdolności dla jednostek

Dwa nowe warunki dla zwycięstwa

Ponad 25 nowych pomieszczeń w wieżach i rozszerzeń