Docenione SpellForce: Conquest of Eo zmierza na konsole

Dla większości miłośników strategii SpellForce: Conquest of Eo może być tegorocznym czarnym koniem, jeśli chodzi o ten gatunek. Gra zadebiutowała na pecetach w lutym i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Już wkrótce grono odbiorców produkcji autorstwa Owned by Gravity powiększy się o posiadaczy konsol. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Lubicie strategie? Dajcie szansę SpellForce: Conquest of Eo!

SpellForce: Conquest of Eo zmierza na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X, a gra zadebiutuje na tych platformach już 7 listopada. Dodajmy, że wyłącznie na Steam produkcja ta doczekała się już ponad 1250 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 80%, to pozytywne opinie. Jeśli zagłębimy się w komentarze zostawione przez graczy, zauważymy, że wiele osób dostrzega w SpellForce: Conquest of Eo podobieństwa z kultowym Heroes of Might and Magic III.